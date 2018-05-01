Тюменец поджег квартиру назло жене

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До пяти лет колонии грозит тюменцу, устроившему пожар в квартире назло жене. Пьяный мужчина поджег занавески и диван, а фото горящего жилья отправил супруге и сбежал. От огня пострадала также квартира соседей снизу, общий ущерб составил более 600 тыс. рублей. Вскоре поджигатель предстанет пред судом.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Тюмени. Его обвиняют в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Также ему вменяется обвинение по статье 158 УК РФ "Кража".

Пожар в квартире на ул. Избышева произошел 8 января. До этого, в сентябре 2017 года, обвиняемый выгнал из квартиры супругу с двумя детьми, один из которых был совместный. Женщина ушла жить к своим родителям. В октябре пара подала заявление о расторжении брака. Отношения между ними были натянутыми.

Прокуратура Центрального округа утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд . Санкция части 2 ст. 167 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.