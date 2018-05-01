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Уралец спрятал тело убитой жены в диван

Происшествия, 16:31 18 мая 2018

фото СУ СК РФ

В Свердловской области полицейские задержали жителя города Сысерть. По версии следствия, мужчина убил свою супругу и спрятал тело в диване, а сам скрывался у родственников в Татарстане.

Как сообщает следственное управление по Свердловской области, 6 мая между супругами вспыхнула ссора. Мужчина нанес жене телесные повреждения, от которых она через непродолжительное время скончалась. Тело убитой он завернул в плед и полиэтилен и спрятал в диване.  

После этого уралец уехал к своим родственникам в Татарстан, где его задержали сотрудники полиции 14 мая. Подозреваемого доставили в Сысерть.

Как пишут РИА Новости, по предварительным данным, причиной смертельной ссоры супругов могло послужить то, что мужчина много времени проводил за компьютером.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По делу назначен комплекс судебных экспертиз.

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# следком , убийство

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