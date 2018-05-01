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Ишимцы пойдут крестным ходом за трезвость

Общество, 16:42 18 мая 2018

Фото Ишимской епархии

Прихожане Никольского храма и сторонники трезвого образа жизни пойдут крестным ходом "За утверждение трезвости" 18 мая в день празднования иконы Божией матери "Неупиваемая чаша". Ставший традиционным крестный ход двинется из Ишима до села Черемшанка Ишимского района и преодолеет более 13 километров.

Именно в Черемшанке находится известный по всей Тюменской области Иоанновский святой источник. Говорят, что вода из источника обладает целебными свойствами, помогает при заболеваниях опорно-двигательной системы, головных болях и помогает бороться со злом пьянства.

Епископ Ишимский и Аромашевский Тихон, обращаясь к горожанам, сказал: "Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни – одна из основных задач, стоящих перед Россией. Давая обет трезвости, вы дарите полноценную жизнь себе и будущим поколениям". 

Инна Кондрашкина

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# Ишим , крестный ход , трезвость

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