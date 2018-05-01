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Тюменцам нужны лайки для победы в Российской студвесне

Общество, 15:00 19 мая 2018

фото организаторов

Региональные программы "Студенческой весны" продолжают борьбу за приз "Общественное признание". У тюменцев осталось совсем немного времени, чтобы поддержать любимую делегацию.

Голосование открыто в официальной группе "Студенческой весны" в социальной сети ВКонтаке до 16 часов. Для участия в голосовании необходимо подать заявку на вступление в группу.

Команда Тюменской области с программой "Верните мой 2007" (к данной минуте) набрала 3 тыс, 700 голосов, лидер  -  Ярославская область  "А дома лучше", получившая 3 тыс. 824 лайка.

Тюменцы могут поддержать регион, проголосовав за команду региона. 

Напомним, у Тюменской области на Российской студвесне самая многочисленная делегация - 100 студентов из ТюмГУ, ТИУ, ТюмГМУ, Тобольского многопрофильного техникума и ГАУ Северного Зауралья подготовили 18 творческих номеров.

Николай Ступников

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# голосование , студвесна , Студенческая весна

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