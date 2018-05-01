Тоболяка задержали за незаконное хранение наркотиков

Фото следственного комитета РФ Фото следственного комитета РФ

В Тобольске полицейские задержали местного жителя 1980 года рождения за хранение наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков заметили ранее судимого за хранение наркотиков мужчину. При виде сотрудников полиции он пытался выкинуть из кармана неизвестный предмет.

Стражи порядка задержали злоумышленника и изъяли у него сверток с порошком, который, как показала экспертиза, оказался наркотическим веществом "соль" весом около 1 грамма.

Мужчину доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Свою вину он признал и пояснил, что наркотики хотел использовать для личного употребления. Дознаватели возбудили уголовное дело. Суда мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде.