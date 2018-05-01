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На Гавайях от извержения вулкана пострадал местный житель

Происшествия, 14:41 20 мая 2018

Вулкан Килауэа. Фото wikipedia.org.

На Гавайях лава извергающегося вулкана Килауэа задела местного жителя, он госпитализирован, пишет РИА Новости.  

Мужчина находился на третьем этаже своего дома, на балконе, когда брызги от лавы попали ему в ногу.

Ранее сообщалось, что вулкан на Гавайях продолжает извергаться и выбрасывать в атмосферу пепел на 9 тыс. м вверх. Эксперты предупреждают, что извержение вулкана может растянуться на многие недели. Помимо пепла в атмосферу также выбрасываются токсичные газы, опасные для здоровья.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.

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