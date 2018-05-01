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Сорванные кровли и унесенные шатры: в Тюмени устраняют последствия урагана

Происшествия, 10:16 21 мая 2018

фото "Тюмень наш дом"

Сотрудники МЧС и коммунальных служб Тюменской области ведут работы по уборке улиц от деревьев и конструкций, поваленных в результате шквалистого ветра в Тюмени 20 мая. 

Как рассказал начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько, спасатели помогали демонтировать снесенные ветром палатки и снимали с линии электропередач, сорванные с крыш листы железа. 

Напомним, штормовое предупреждение от синоптиков поступило в службу за 10 минут до начала урагана.  Ветер со скоростью до 26 метров в секунду поднялся в 16 часов 15 минут по местному времени. Он продлился не более получаса, но успел причинить немало неприятностей. 

Как рассказал Сергей Юсько, на площади 400-летия Тюмени, где проходила ярмарка тюменских производителей "Жара", ветер повалил торговые шатры, сорвал часть кровли со здания медицинского колледжа.

Выезжали сотрудники МЧС на ул. Клары Цеткин в районе Дома обороны. Там порывы ветра сорвали часть опалубки строящегося дома на уровне пятого этажа. На ул. Малиновского ураган повредил детскую веранду частного жилого дома. Также ветер опрокинул зрительскую трибуну на спортплощадке на Мысу. 

Спасатели убирали сорванные порывами ветра рекламные щиты и фрагменты кровли. На ул. Мельникайте лист железа занесло на линию электропередач, в Каскаре был поврежден припаркованный автомобиль Nissan. 

Как отметили в МЧС, прогноз Росгидромета на ближайшие дни не предвещает повторения ситуации. "По имеющимся сегодня данным, можно ожидать дожди, - отметил Сергей Юсько. - Анализ прогнозов погоды в соседних регионах также не говорит о возможности новых погодных сюрпризов".

фото ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников

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# ветер , МЧС , ураган

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