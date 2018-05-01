Хозяин квартиры в Ноябрьске зарезал своего квартиранта

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Мужчину, обвиняемого в убийстве, осудят в Ноябрьске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, между 53-летним хозяином квартиры и его 52-летним квартирантом произошла ссора. Пьяный хозяин квартиры зарезал потерпевшего. После чего продолжил распивать спиртные напитки. На следующий день мужчина обратил внимание на то, что его приятель не подает признаков жизни. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть потерпевшего.

Обвиняемый раскаивается в содеянном и сотрудничает со следствием. Расследование уголовного дела продолжается.