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Руководителя тюменской фирмы осудят за многомиллионную неуплату налогов

Происшествия, 15:21 21 мая 2018

Фото: ИА "Тюменской линии"

Генерального директора коммерческой организации осудят за уклонение от уплаты налогов на сумму более 36 млн рублей в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, генеральный директор компании "Базовое машиностроение" решил уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость. Он передал своему главному бухгалтеру три счета-фактуры о разработке конструкторской документации и пять актов сдачи-приема научно-технической продукции.

Главный бухгалтер, не зная о подложности документов, отражала их в бухгалтерском учете, также в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль. Это позволило организации в 2013-2014 годах уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль в сумме более 36 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд Тюмени. Директору грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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# налоги

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