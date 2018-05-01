Собственник второго этажа ТЦ "Широтный" оштрафован за нарушения пожарной безопасности

фото 72.mchs.gov.ru фото 72.mchs.gov.ru

На 150 тыс. рублей оштрафован собственник второго этажа ТЦ "Широтный" ООО "М. Видео Менеджмент" за нарушение требований пожарной безопасности, сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности управления МЧС России по Тюменской области в ходе проверки установили, что запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа.

Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода. Допускается ограничение доступа к источникам внутреннего противопожарного водопровода и другие нарушения.

По результатам проверки прокуратура округа в отношении ООО "М. Видео Менеджмент" возбудила административное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

В адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений закона.

Устранение выявленных нарушений взято на контроль прокуратуры округа.