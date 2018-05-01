Команда из Муллашей стала победителем конкурса среди юных пожарных

фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района

Команда девочек "Час пик" Муллашинской школы стала победителем финальных соревнований по пожарно-прикладному виду спорта среди дружин юных пожарных Тюменского района, сообщает администрация района.

Соревнования прошли на стадионе Богандинского центра спорта. В программу входила эстафета по пожарно-прикладному спорту. На различных этапах эстафеты участники соревновались на быстроту, ловкость и умение действовать с пожарно-техническим вооружением.

Организаторы соревнований отметили, что ребята хорошо подготовились и показали достойное время.

По итогам состязаний первое место заняла команда ДЮП "Час пик" из Муллашинской школы, вторыми признана команда "Новое поколение" из Червишево и третьими - Новотарманский "Пламень".

"Приятно наблюдать ежегодное увеличение количества участников соревнований. В этом году нас порадовала команда "Час пик", состоящая исключительно из девочек. Я так понимаю, молодые люди по- джентльменски уступили им первое место", – подвел итоги заместитель начальника отряда Ильгиз Назмутдинов.