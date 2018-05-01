  • 21 мая 201821.05.2018понедельник
  • USD61,9408
    EUR73,1769
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер северный

Роспотребнадзор: тюменцы стали больше есть фруктов и ягод

Общество, 14:38 21 мая 2018

minpromtorg.gov.ru

С 78 кг до 81 кг при норме 100 кг увеличилось потребление фруктов и ягод в расчете на человека в Тюменской области. Картофеля - с 58 кг до 64 кг при норме 90 кг, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Остается высоким потребление мяса и мясопродуктов - 118 кг при норме 73 кг, рыбы и рыбопродуктов - 29 кг при норме 22 кг.

Ниже нормы потребления овощи и бахчевые, снижение составило со 108 кг до 106 кг, яйца - с 261 шт до 254 шт.

Снижается по сравнению с 2016 годом, но пока остается высоким, потребление сахара - с 42 кг до 39 кг, хлеба и хлебных продуктов - с 125 до 120 кг.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает, что такие простые профилактические меры, как здоровое питание, регулярная физическая нагрузка и воздержание от употребления табака позволят предупредить заболевания диабетом и ожирением, а также снизить риск их возникновения.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здоровое питание , продукты , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 21.05.2018С площадки WorldSkills Russia - на работу: тюменку Олесю Полякову оценило руководство бизнес-отеля
16:38 21.05.2018Случайный прохожий и бригада скорой помощи спасли тюменца от переохлаждения
16:05 21.05.2018Опубликован рейтинг самых ругающихся городов России
15:54 21.05.2018В Осиннике отремонтировали противопаводковую дамбу