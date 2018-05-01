Роспотребнадзор: тюменцы стали больше есть фруктов и ягод

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С 78 кг до 81 кг при норме 100 кг увеличилось потребление фруктов и ягод в расчете на человека в Тюменской области. Картофеля - с 58 кг до 64 кг при норме 90 кг, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Остается высоким потребление мяса и мясопродуктов - 118 кг при норме 73 кг, рыбы и рыбопродуктов - 29 кг при норме 22 кг.

Ниже нормы потребления овощи и бахчевые, снижение составило со 108 кг до 106 кг, яйца - с 261 шт до 254 шт.

Снижается по сравнению с 2016 годом, но пока остается высоким, потребление сахара - с 42 кг до 39 кг, хлеба и хлебных продуктов - с 125 до 120 кг.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает, что такие простые профилактические меры, как здоровое питание, регулярная физическая нагрузка и воздержание от употребления табака позволят предупредить заболевания диабетом и ожирением, а также снизить риск их возникновения.