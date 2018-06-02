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Тюмень встретит участников конкурса "Песня не знает границ"

Общество, 18:01 02 июня 2018

Фото Юрия Зерняка

Областной этап регионального конкурса молодых исполнителей "Песня не знает границ" Уральского федерального округа пройдет в Тюмени в июне, сообщил директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас.

Он рассказал, что по результатам — определяться участники финала — это талантливая молодежь, показывающая мастерство исполнения эстрадной песни. Новакаускас отметил, что конкурс, продолжая песенные традиции, воспитывает любовь к Отечеству и родному краю, дает старт новым звездам.

Участвовать в региональном конкурсе могут все желающие от 16 до 30 лет. Для выступления необходимо представить песню из золотого фонда отечественной классики 30-80 годов, патриотическую песню и песню на выбор. Победителей ждут дипломы лауреатов и призы.

Победители представят Тюменскую область в финале конкурса молодых исполнителей, который пройдет с 1 по 4 октября в Екатеринбурге.

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# вокал , конкурс , УФО

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