Семью из Мегиона осудят за издевательства над шестилетним сыном

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Родителей, воспитывающих сына недопустимыми методами, осудят в Мегионе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, родители систематически избивали шестилетнего сына, в том числе с использованием электрошокера, ремня и других подручных средств. Противоправные действия выявили сотрудники отделения по делам несовершеннолетних в ходе профилактического мероприятия.

Учитывая, что супружеская пара не обеспечивает ребенка всем необходимым для полноценного роста и развития, не работает и злоупотребляет спиртными напитками, полицейские возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Ребенок находится под опекой бабушки.