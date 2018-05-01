2ГИС: средний чек в ресторанах Тюмени вырос на двадцать один рубль

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Средний чек в ресторанах Тюмени с начала 2018 года вырос на 2,63% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает сервис 2ГИС.

Согласно данным 2ГИС, в марте 2018 года стоимость салата или закуски вместе с основным блюдом и безалкогольным напитком составляла 819 рублей, а в марте 2017 — 798 рублей.

Для сравнения, в Екатеринбурге средний чек за этот же период уменьшился на 0,68% и составил 732 рубля.

Однако на фоне роста среднего чека ресторанов, число заведений в Тюмени уменьшилось на 3,14%.

На 1 марта в Тюмени зафиксировано 432 заведения общественного питания, в то время как в 2017 году их было 446.

В Екатеринбурге в 2018 зафиксирован рост на 6,82% — количество ресторанов увеличилось с 689 до 736.