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Исполнением бюджета Тюменской области можно гордиться, считает Степан Киричук

Губернатор, 13:54 24 мая 2018

Член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук. Фото ИА "Тюменская линия"

Депутаты Тюменской областной думы имеют полное право гордиться своей работой по формированию, утверждению и контролю за бюджетом.

Об этом заявил член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук на заседании регионального парламента 24 мая.

По его словам, оценка сформирована с точки зрения межбюджетных отношений, формирования доходной части бюджета и ее использования.

"Я по роду своей деятельности в комитете занимаюсь анализом федеративных отношений, а они складываются в том числе и из межбюджетных взаимоотношений. У нас с вами один из лучших бюджетов, который можно сформировать и не бояться за деньги налогоплательщиков - все идет на пользу, на улучшение жизни жителей региона. Я горжусь, что представляю Тюменскую область", - подчеркнул Степан Киричук.

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# областной бюджет , облдума , Степан Киричук

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