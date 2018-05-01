Исполнением бюджета Тюменской области можно гордиться, считает Степан Киричук
Депутаты Тюменской областной думы имеют полное право гордиться своей работой по формированию, утверждению и контролю за бюджетом.
Об этом заявил член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук на заседании регионального парламента 24 мая.
По его словам, оценка сформирована с точки зрения межбюджетных отношений, формирования доходной части бюджета и ее использования.
"Я по роду своей деятельности в комитете занимаюсь анализом федеративных отношений, а они складываются в том числе и из межбюджетных взаимоотношений. У нас с вами один из лучших бюджетов, который можно сформировать и не бояться за деньги налогоплательщиков - все идет на пользу, на улучшение жизни жителей региона. Я горжусь, что представляю Тюменскую область", - подчеркнул Степан Киричук.