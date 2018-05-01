Исполнением бюджета Тюменской области можно гордиться, считает Степан Киричук

Член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук. Фото ИА "Тюменская линия" Член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук. Фото ИА "Тюменская линия"

Депутаты Тюменской областной думы имеют полное право гордиться своей работой по формированию, утверждению и контролю за бюджетом.

Об этом заявил член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук на заседании регионального парламента 24 мая.

По его словам, оценка сформирована с точки зрения межбюджетных отношений, формирования доходной части бюджета и ее использования.

"Я по роду своей деятельности в комитете занимаюсь анализом федеративных отношений, а они складываются в том числе и из межбюджетных взаимоотношений. У нас с вами один из лучших бюджетов, который можно сформировать и не бояться за деньги налогоплательщиков - все идет на пользу, на улучшение жизни жителей региона. Я горжусь, что представляю Тюменскую область", - подчеркнул Степан Киричук.