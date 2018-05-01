Эдуард Омаров предложил создать единую экосистему поддержки молодежного предпринимательства

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Социализация молодежи на 80% зависит от среды и на 20% – от образования и господдержки. Такое мнение высказал вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" на Российском форуме малого и среднего предпринимательства. Мероприятие состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума.

Эдуард Омаров отметил активную работу своей организации, Минэкономразвития и Росмолодежи по социализации молодежи. Необходимым, на его взгляд, является создание единой экосистемы поддержки молодежного предпринимательства в регионах и активизации поддержки государством общественных организаций в этом секторе, сообщается на сайте Петербургского международного экономического форума.

"Важно ориентироваться не на количество открытых бизнесов, а открывать те бизнесы, которые обречены на успех. У большинства людей в этом вопросе либо иллюзии, либо самоуверенность", – подчеркнул спикер.

Председатель комитета по молодежному предпринимательству "ОПОРЫ РОССИИ" Артем Андросов отметил, что перед предпринимательским сообществом стоит амбициозная задача: увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны в два раза. Он считает, что малое предпринимательство обладает нераскрытым потенциалом и является точкой экономического роста.

По мнению руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева, молодежная повестка является приоритетом в государственной политике.

"Развитие страны без молодежи невозможно, а малое предпринимательство может стать драйвером развития регионов России. Важно создавать возможности и условия для самореализации молодых людей и бороться с негативными стереотипами в отношении предпринимательства", - отметил он.