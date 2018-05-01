ПМЭФ-2018: молодежное предпринимательство должно стать опорой для экономики страны

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Двукратное увеличение доли малого бизнеса в ВВП России - очень амбициозная задача. Об этом заявил тюменский предприниматель, председатель комитета по молодежному предпринимательству общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Артем Андросов.

"Нам пока не совсем понятно, за счет какого ресурса мы будем добиваться роста доли малого и среднего бизнеса в российской экономике. По нашему мнению, точкой роста должны стать именно молодые предприниматели. Но сегодня есть немало вопросов, касающихся развития молодежного предпринимательства. Как добиться, чтобы предпринимательство стало для молодых ребят модным трендом? Что нужно сделать для того, чтобы уже на старте бизнеса молодые предприниматели думали о выходе на международный рынок", - сформулировал проблемы Артем Андросов, открывая дискуссию о молодежном бизнесе на Российском форуме малого и среднего предпринимательства, который прошел в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Когда мы говорим о малом и среднем предпринимательстве, о стартапах, мы подразумеваем не просто бизнес, а более широкое понятие. Это не только занятость молодых людей, это государственная повестка. Развитие молодежного предпринимательства — большой путь, это работа, которая должна поддерживаться на местах, в каждом регионе страны. За прошлый год в рамках программы "Ты — предприниматель" было создано около 3 тысяч малых предприятий, в планах на 2018 год увеличить это количество еще примерно на тысячу. Работа с молодежью — приоритет, и нам со своей стороны необходимо создать все условия для тех, кто хочет начать свое дело", — заявил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

По его мнению, необходимо создать комфортную психологическую среду, в которой заниматься предпринимательской деятельностью станет действительно почетно.

"Важно, чтобы общество начало поддерживать и поощрять тех, кто решается пойти по пути создания и развития собственного дела", - подчеркнул руководитель Росмолодежи.

О важность популяризации предпринимательской активности среди молодых людей говорила и советник министра экономического развития РФ Юлия Алферова.

"В первую очередь необходимо понимать запросы и проблемы молодежи, а также мониторить информацию о сфере предпринимательства, распространяемую в сети Интернет, поскольку зачастую она искажена. В то же время неформальные интернет-площадки могут стать местом для бизнес-консультаций. Очень важно заниматься профориентацией в сфере предпринимательства. Молодые люди ищут жизненные ориентиры, и наша задача - показать им те примеры, которые действительно заслуживают внимания", — подытожила она.

Вице-президент "Опоры России", депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров отметил, что сегодня для молодых людей есть огромное количество программ поддержки и развития предпринимательской активности.

"Однако этого недостаточно. Необходимо усилить работу в регионах, обращать внимание на местные особенности развития предпринимательства, а также работать с активными региональными лидерами. Наша задача - создать единую экосистему молодежного предпринимательства. Нужно помогать молодым людям найти верный путь, ставить перед ними амбициозные задачи. Если предприятия с самого начала не ориентированы на экспорт и выход за пределы региона, бизнес навсегда останется местечковым", - отметил Эдуард Омаров.

Участники дискуссии пришли к единодушному выводу о том, что молодежное предпринимательство может и должно стать одной из точек опоры для экономики страны.

Евгений Бабенко