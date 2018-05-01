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Вадим Шумков возглавил тюменскую делегацию на ПМЭФ

Губернатор, 16:16 24 мая 2018

admtyumen.ru

Заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков возглавил делегацию региона на Петербургском экономическом форуме. В ее составе представители областного правительства, институтов поддержки бизнеса и общественных предпринимательских объединений.

Вадим Шумков примет участие в презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Кроме того, в его программе встречи с представителями федеральных министерств, бизнесменами и потенциальными инвесторами.

Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин будет присутствовать на панельной сессии "Умная среда: новый уровень развития городов". Директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич поучаствует в дискуссиях, посвященных вопросам цифровизации разных сфер в жизни страны.

Директор фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Андрей Шальнев и руководитель регионального Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец проведут встречи с представителями отечественных и зарубежных компаний.

Добавим, что в работе форума также принимает участие вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Эдуард Омаров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

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# инвестиции , национальный рейтинг , Петербургский экономический форум , предпринимательство

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