Андрей Чибис: государство будет стимулировать цифровизацию городской среды

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Российские города и регионы с высоким IQ будут получать больше средств на реализацию программ по созданию комфортной городской среды. Об этом рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис, выступая на панельной сессии "Умная среда:новый уровень развития городов", которая состоялась на Петербургском международном экономическом форуме 24 мая.

Приоритетные задачи по повышению качества городской жизни и цифровизации городского хозяйства поставил президент России Владимир Путин.

"Сейчас российские города ведут конкурентную борьбу за человеческий капитал, стараясь привлечь молодых, талантливых инициативных людей. Участвуют в конкуренции за российский человеческий капитал и иностранные государства, и наша цель - выиграть в этой борьбе. Поэтому основная задача - внедряя передовых цифровых технологий и инновационных решений, сделать города удобными для жизни. Для этого нужны стимулы. Мы рассчитываем, что объем государственной поддержки программ по улучшению городской среды будет увеличен. Но увеличивать субсидии на эти цели предполагается, прежде всего, тем регионам, которые наиболее активно внедряют современные цифровые решения", - подчеркнул Андрей Чибис.

Для комплексной оценки уровня активности муниципалитетов по внедрению цифровых технологий и инновационных решений вводятся новые критерии, объединенные под названием "IQ города".

По данным исследования общественного мнения, проведенного агентством РБК, более 50% опрошенных россиян, собираясь переехать в другой город, придают первостепенное значение именно качеству городской среды на новом месте жительства. Только около 23% из более чем 2 тыс. участников опроса ставят на первое место повышение уровня доходов.

Андрей Чибис привел в качестве подтверждения результаты еще одного социологического исследования на аналогичную тему. По его данным, доля россиян, которых при переезде на новое место жительства прежде всего интересует качество городской среды, превышает 60%.

В панельной сессии "Умная среда:новый уровень развития городов" принял участие заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

"Бурное развитие городов и их индустриализация требуют оперативных и эффективных управленческих решений, направленных, в первую очередь, на модернизацию и развитие инженерных систем. Для полной реализации концепции "Умного города" необходимо на федеральном уровне сделать очень многое в сфере законодательного регулирования и внедрения технических и технологических критериев, которые позволят ответить на вопрос: что такое "умная" городская среда, как и за чей счет ее нужно формировать", - отметил заместитель губернатора.

По мнению Вячеслава Вахрина, первоочередная задача программы "Умный город" - с помощью автоматизации управления транспортными потоками, теплоснабжением и другими сложными процессами добиться экономии времени и денег. В результате этого город станет более комфортным для жизни.

"В Тюмени, например, уже реализуется проект "Умная тепловая сеть". Внедрение цифровых технологий позволяет гораздо быстрее реагировать на аварийные ситуации и сокращать перерывы в теплоснабжении. Для горожан это очень важно", - рассказал заместитель губернатора.

Евгений Бабенко