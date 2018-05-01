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В Югре выясняют обстоятельства смерти подростка в речном порту

Происшествия, 16:38 25 мая 2018

sledcom.ru

Проверка по факту смерти подростка проводится в Белоярском.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, на территории промышленной зоны возле Речного порта обнаружено тело 13-летнего подростка без видимых телесных повреждений и признаков насильственной смерти.

На месте происшествия изъят газовый баллончик. По предварительным данным смерть несовершеннолетнего наступила в результате отравления летучими углеводородами. Дляустановления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# подросток , Югра

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