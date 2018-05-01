В Югре выясняют обстоятельства смерти подростка в речном порту
sledcom.ru
Проверка по факту смерти подростка проводится в Белоярском.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, на территории промышленной зоны возле Речного порта обнаружено тело 13-летнего подростка без видимых телесных повреждений и признаков насильственной смерти.
На месте происшествия изъят газовый баллончик. По предварительным данным смерть несовершеннолетнего наступила в результате отравления летучими углеводородами. Дляустановления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.