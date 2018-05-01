В озерах Сладковского района станет больше рыбы

фото из архива. Зарыбление озер. «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» фото из архива. Зарыбление озер. «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский»

Плановое зарыбление озер продолжается в Сладковском районе. Как рассказал заместитель генерального директору по рыбоводству Сладковского товарного рыбоводческого хозяйства Андрей Гунин, в пять озер уже выпустили маточное поголовье карпа, щуки и карася.

"Зимой мы отлавливаем производителей, пересаживаем их в отдельные глубоководные садки, используемые в качестве накопителей. Когда вскрывается лед, выпускаем молодь в свои озера и реализуем рыбопосадочный материал другим хозяйствам региона. Сейчас проводим зарыбление сиговыми", - пояснил он.

В планах предприятия летом 2018 года сделать на двух озерах гидротехнические сооружения, которые позволят решить проблему недостатка кислорода в прудах.

Как пишет "Тюменская область сегодня", в 2017 году объем вылова на предприятии составил 1 тыс. 340 тонн рыбы: 537 тонн карасей, 248 тонн карпа, 230 тонн пелчира, 162 тонны пеляди, 131 тонна щуки и 31 тонна судака.