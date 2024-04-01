В Тюмени спрос на офисных сотрудников вырос на 20 % за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 % составил рост спроса на офисных сотрудников в Тюмени за год. В этом областной центр повторяет общероссийский тренд - в целом по стране предприятия и компании разместили на 36 % вакансий для так называемых "серых воротничков" больше по сравнению с прошлым годом. При этом уровень конкуренции составляет всего лишь 2,8 %, что является историческим минимумом и подтверждает определение рынка труда соискательским.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала региональный представитель "Авито работы" в Уральском федеральном округе Елизавета Чурина.

"Современная классификация кадровых ресурсов предполагает, что "синие воротнички" – это рабочие из массового найма. "Серые воротнички" в нашем понимании – это сотрудники с какой-либо квалификацией, например, менеджеры по продажам. "Белые воротнички" – уже ближе к менеджменту, управленцам, креативным профессиям", - уточнила эксперт.

В Тюменской области лидерами по найму офисных сотрудников являются производство и строительство. По первому направлению экономики отмечен рост вакансий на 19 %, по второму – на 16 %. Лидерами по офисному персоналу стали инженеры. Спрос на них вырос на 17 % за год, это на 9 % меньше, чем в период с 2022-2023 гг.

"Получается, что спрос уменьшился. Это могло произойти из-за удовлетворения потребности в кадрах, либо произошла автоматизация или вырастили внутренних специалистов", - уточнила Елизавета Чурина.

Отметим, что в Тюменской области предприятия и компании предлагают соискателям 19 тыс. 894 вакантных рабочих места.

Оксана Корнеенкова