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Юных географов приглашают в путешествие вокруг света за восемь дней

Общество, 11:29 26 мая 2018

фото РГО

Конкурс на участие в молодежной летней географической смене "Вокруг света за восемь дней" объявили Молодежный клуб Русского географического общества совместно с национальным парком "Кенозерский".  Смена пройдет на заповедной территории Кенозерского нацпарка с 18 по 26 августа, сообщает РГО

К участию приглашаются ребята в возрасте от 14 до 17 лет, интересующиеся географией, участники различных экспедиций, победители конкурсов и олимпиад по географии, истории, экологии, краеведению и другим предметам. В смене также смогут принять участие активисты молодежных клубов Общества.

Смена будет проходить в Каргопольском секторе Кенозерского национального парка, в самом живописном месте природного комплекса, – деревне Масельга, которая располагается в 80 км от старинного города Каргополя. Здесь до сих пор сохранилось удивительное сочетание нетронутой природы, уникальной культуры Древней Руси и живых национальных традиций Русского Севера.

Для юношей и девушек подготовлена насыщенная программа: увлекательные походы, лекции и мастер-классы от ведущих специалистов национальных парков Архангельской области, тематические игры, соревнования и квесты, географические викторины, встречи с ведущими учеными, фотографами и путешественниками, вечерний кинолекторий. Каждый сможет поучаствовать в проектной школе и в конце смены представить свой проект.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 25 июня включительно заполнить форму заявки. Родители участников также заполняют заявление.

Более подробную информацию о проекте вы можете найти в Положении о конкурсе.

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# конкурс , летняя смена , путешествие , РГО

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