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Всероссийский чемпионат по каратэ среди студентов проходит в Тюмени

Спорт, 17:24 27 мая 2018

фото из архива ТГМЦ

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по каратэ проходит на базе тюменского Дворца спорта "Партиком". Победители представят сборную России на Чемпионате мира в Токио.

Поединки во всех пяти весовых категориях, а также командные состязания состоялись  26 мая. Всего разыграно 16 комплектов наград: победители и призеры соревнований в личном и командном зачетах получат соответствующие медали и дипломы. Обладатели первых мест сформируют сборную России, в составе которой смогут выступить на Чемпионате мира по каратэ среди студентов в столице Японии, городе Токио.

Добавим, что Российский студенческий спортивный союз был создан в 1993 году, объединив 64 региона всех федеральных округов России, пишет "Тюменская область сегодня".

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