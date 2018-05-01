  • 28 мая 201828.05.2018понедельник
  • USD61,6659
    EUR72,1183
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер северный

Тюменцы могут рассказать о малой родине на конкурсе

Общество, 10:16 28 мая 2018

фото Министерство культуры РФ

Прием работ на IX Всероссийский конкурс творческих работ "Моя малая Родина" стартует 4 июня, сообщает Министерство культуры РФ. 

В рамках конкурса участники рассказывают об истории, героях, традициях и обычаях своих деревень и сельских поселений. К участию приглашают россиян в возрасте от 14 до 35 лет.

Среди номинаций — "История моего сельского населенного пункта", "Крестьянские родословные", "Традиции и ремесла народов России", "Нематериальное культурное наследие села", "Символ малой Родины", "Деревня моей мечты" и "Поэты наших дней".

Конкурс "Моя малая Родина" проходит в два этапа. На первом — с 4 по 17 июня — осуществляется прием заявок через информационный портал "Культурно-историческое наследие села".

Второй этап — оценка работ и награждение победителей — пройдет с 18 июня по 31 июля. Победителей конкурса "Моя малая Родина" ждут дипломы и ценные подарки.

За время работы проекта на конкурс было подано более 12 тыс. работ из разных регионов России. 

Положение о конкурсе.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , ремесла , Родина , село

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:05 28.05.2018Более шестидесяти жителей Тюменской области претендуют на грант проекта “MyART”
11:43 28.05.2018Ледоход перешел границу Ямала
11:32 28.05.2018Выставка картин впервые открылась в тюменском кафе
11:21 28.05.2018В Тюмени начинают отключать горячее водоснабжение  