Тюменцы могут рассказать о малой родине на конкурсе

фото Министерство культуры РФ фото Министерство культуры РФ

Прием работ на IX Всероссийский конкурс творческих работ "Моя малая Родина" стартует 4 июня, сообщает Министерство культуры РФ.

В рамках конкурса участники рассказывают об истории, героях, традициях и обычаях своих деревень и сельских поселений. К участию приглашают россиян в возрасте от 14 до 35 лет.

Среди номинаций — "История моего сельского населенного пункта", "Крестьянские родословные", "Традиции и ремесла народов России", "Нематериальное культурное наследие села", "Символ малой Родины", "Деревня моей мечты" и "Поэты наших дней".

Конкурс "Моя малая Родина" проходит в два этапа. На первом — с 4 по 17 июня — осуществляется прием заявок через информационный портал "Культурно-историческое наследие села".

Второй этап — оценка работ и награждение победителей — пройдет с 18 июня по 31 июля. Победителей конкурса "Моя малая Родина" ждут дипломы и ценные подарки.

За время работы проекта на конкурс было подано более 12 тыс. работ из разных регионов России.

Положение о конкурсе.