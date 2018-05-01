Криштиану Роналду возможно покинет "Реал"

Криштиану Роналду. Фото с pokermaestro.ru Криштиану Роналду. Фото с pokermaestro.ru

Главная звезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду не исключил уход из команды после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем", сообщает агентство "Интерфакс".

"Было здорово играть за "Реал". Через несколько дней я сообщу кое-что болельщикам, которые всегда поддерживали меня", - сказал он журналистам после финального матча ЛЧ в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему он говорит об игре в "Реале" в прошедшем времени, Роналду сказал, что "сейчас не лучшее время говорить об этом", что он намерен поехать в расположение сборной Португалии для подготовки к чемпионату мира 2018 года, а затем обо всем сообщит.

"Нет, нет. Я буду наслаждаться этим моментом со своими коллегами. В следующие несколько дней я дам ответ. Мы сделали историю, это то, что мы хотели, будущее любого игрока не важно, важно то, что мы сделали историю", - сказал чемпион.

Слухи о уходе Роналду были одной из больших историй прошлым летом, поскольку налоговые сборы в Испании, как сообщается, расстроили суперзвезду. Однако, несмотря на все разговоры, Роналду решил остаться в клубе.

Он выступит на чемпионате мира в России летом 2018 года. Возможно, это станет его заключительным международным турниром за Португалию, с которой он выиграл финал чемпионата Европы в 2016 году.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году. За это время он четыре раза выиграл с испанским клубом Лигу чемпионов. В 2008 году Роналду также побеждал в ЛЧ с английским "Манчестер Юнайтед".

Дополним, испанский футбольный клуб "Реал" в третий раз подряд выиграл "Лигу чемпионов", вырвав победу у английского "Ливерпуля". Финальном матче прошел на поле стадиона "Олимпийский" в Киеве.