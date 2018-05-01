"Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет 7 июня

"Прямая линия с Владимиром Путиным". Фото с сайта москва-путину.рф "Прямая линия с Владимиром Путиным". Фото с сайта москва-путину.рф

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" 7 июня 2018 года в 12 часов по московскому времени.

Об этом сообщила пресс-служба президента России в воскресенье, 27 мая.

"Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки", - говорится в сообщении Кремля.

Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик, уточняется в сообщении.

Как сообщает пресс-служба президента, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

"Вопросы принимаются начиная с 8 часов по московскому времени. 27 мая вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира", - говорится в сообщении.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов - бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.

С 27 мая вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение "Москва - Путину".

"7 июня на сайте Программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом", - говорится в сообщении.