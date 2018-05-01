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Сергей Сарычев: библиотеки – источники просвещения и культуры

Общество, 15:08 27 мая 2018

admtyumen.ru

Общероссийский день библиотек отмечается 27 мая. С профессиональным праздником сотрудников библиотек Тюменской области поздравил вице - губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

"Библиотеки всегда были и остаются источниками просвещения и культуры. Они выполняют важную миссию – распространяют информацию и знания, делают их доступными для широкой аудитории, прививают интерес и любовь к чтению", - отметил он.

Ежегодно библиотеки посещают более полумиллиона жителей Тюменской области. На базе библиотек реализуются интересные проекты, проходят фестивали, конкурсы и другие яркие события. 

"Современные библиотеки стали образовательными и творческими центрами, очагами общения людей разных возрастов. Все это благодаря инициативе, энтузиазму и добросовестному труду работников библиотек, людей, преданных любимому делу. Особые слова признательности адресую ветеранам библиотечной сферы, посвятившим свою жизнь этой профессии, внесшим значительный вклад в развитие культуры Тюменской области", - добавил Сарычев, пожелав сотрудникам здоровья и вдохновения.

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# библиотеки , Сергей Сарычев

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