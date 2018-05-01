Выставка картин впервые открылась в тюменском кафе

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Выставка работ тюменского художника, члена Союза художников России Олега Васильева впервые открылась в Тюмени в кафе.

"Это выставка-продажа", - уточнил сам художник, открывая маленький вернисаж в уютных залах кафе "Сербский дворик".

Многие рестораторы, по словам директора кафе Ольги Неводничковой, хотят разнообразить интерьер своего заведения, многие художники ищут площадки для проведения выставок и реализации своих картин. "В принципе мы хотели сказать, что можно сочетать приятное с полезным, - поделилась она своими размышлениями с корреспондентом "Тюменской линии". - К нам заходят разные люди. Многие любят поэзию, музыку, живопись. Вполне возможно, что кто-то именно у нас найдет своего художника, свою картину".

В тюменской культурной жизни – это, по словам заведующего кафедрой живописи Тюменского государственного института культуры, профессора Сергея Струнникова, первая ласточка.

"В кафе наши художники еще не выставлялись, - отметил он. - Но должен сказать, что выставка состоялась. Работы представлены очень красивые, интересные. Мне нравится подход художника к своей работе – он задумывает картины уже на натуре и пишет как импрессионист – заканчивает работу на пленэре. Примечательно и то, что в его полотнах оживает Россия – средняя полоса, Урал, Тюменская область. Автор находит очень гармоничные решения в своих пейзажах и натюрмортах. И они у него очень красивые, гармоничные и трогательные".

Сергей Струнников заявил, что не удивлен выбором места для выставки – Олег Васильев любит неординарные решения многих вопросов, жизненных и творческих. "Сейчас художник пытается писать портреты, - отметил он. - И это очень интересно. Он достиг таких результатов, благодаря своему умению работать на природе".

Олег Васильев родом из Тавды в Свердловской области. Более 30 лет работал геологом - Крайний Север, Восточная и Западная Сибирь. И всегда занимался живописью. Прошел стажировку в МГАХИ им. Сурикова.

"Сейчас геологию забросил, вернулся домой. Пишу картины. В отличие от столицы здесь не нужно ехать за сотни километров от города, чтобы найти привлекательные пейзажи. Красота вокруг, нужно лишь оглянуться", - сказал он, приглашая всех познакомиться с этой красотой.

Олег Васильев - участник ежегодных выставок в Москве, Кирове, Тюмени. Отмечен благодарностью министра культуры Российской Федерации, дипломом творческого Союза художников России, золотой медалью творческого Союза художников России, дипломом Российской академии художеств.

Борис Олейник