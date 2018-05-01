Баскетболист Никита Моргунов проведет в Тобольске мастер-класс

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Баскетбольный проект "Связь поколений" пройдет в Тобольске 29 мая.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в управлении корпоративных коммуникаций "СИБУР Тобольск", на мероприятии соберутся три поколения баскетболистов. Владимир Гомельский, который пришел в баскетбольный клуб ЦСКА в 1972 году, Никита Моргунов, пришедший в большой баскетбол в 1990 году, также будущие звезды спорта 10-14 лет.

В рамках мероприятий состоится практический семинар с известными баскетболистами для тренеров. Никита Моргунов проведет мастер-класс для юных тобольских баскетболистов. Также состоится турнир среди юношей и девушек 2004-2005 гр. Желающие смогут получить открытки с автографами Никиты Моргунова и Владимира Гомельского.

Евгений Новоселов