В Тюмени дан старт электронному предварительному голосованию

Фото партии «Единая Россия» Фото партии «Единая Россия»

Электронное предварительное голосование стартовало в Тюмени 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Отдать свой голос за понравившегося кандидата в депутаты от партии "Единая Россия" в Тюменскую городскую думу каждый тюменец сможет до 1 июня включительно в режиме онлайн через сайт epg.er.ru. Сам единый день предварительного голосования пройдет 3 июня.

Как рассказала руководитель исполнительного комитета ТРО партии "Единая Россия" Ольга Швецова, те участники, которые наберут наибольшее количество голосов, будут выдвигаться кандидатами в депутаты в Тюменскую городскую думу. Выборы состоятся в единый день голосования – 9 сентября.

"В этом году в 24 субъектах РФ "Единая Россия" впервые проводит электронное предварительное голосование. Эта процедура содержит несколько степеней защиты, в том числе обязательное согласование жителей на обработку персональных данных. После этого человек может с компьютера или мобильного телефона проголосовать за кандидатов как по одномандатному округу, так и по списку", - отметила она.

Механизм голосования прост: для этого необходимо открыть сайт epg.er.ru, нажать кнопку "проголосовать", ввести регион или город, где проживаете, ФИО, дату рождения и мобильный телефон, на который придет пароль, его необходимо также внести в систему.

"Если вы являетесь членом или сторонником партии, состоите в базах "Вся Россия" и "Мобилизация", то вам предоставляется возможность проголосовать. Если раньше не взаимодействовали с партией "Единая Россия" и не внесены в мобилизационные базы, то для вас высветится сообщение о том, что вам позвонят из федерального Call-центра. Нужно будет дождаться звонка оператора, который расскажет, как действовать далее. Самое главное, что процедуру регистрации на сайте надо пройти до 30 мая. 1 июня – последний день, когда можно будет проголосовать электронно", - объяснила Ольга Швецова.

Те, кто не успеет отдать свой голос, смогут прийти лично 3 июня на городские счетные участки, их будет открыто 52 – по два в каждом избирательном округе. Отметим, опыт проведения онлайн-голосования избирателей, которое впервые будет проведено в России, будет передан в Центризбирком. На прошедшей конференции "Единой России" был взят курс на цифровизацию партии, и именно электронное голосование как раз является примером его реализации. Алгоритм электронного ПГ исключает возможность недобросовестного использования голосов избирателей. Кроме того, те, кто уже проголосовал в режиме онлайн, не смогут отдать свой голос повторно на участке.

Вопросы по участию в онлайн-голосовании можно уточнить по телефону горячей линии +7-932-200-99-94 с 28 мая по 3 июня с 8 до 20 часов.