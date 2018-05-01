Жительница Ярково отдала мошеннице золотые украшения за снятие порчи

Фото: СК РФ Фото: СК РФ

Женщину, подозреваемую в мошенничестве, задержали в Ярковском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть обратилась продавщица магазина с. Ярково. Ей покупательница сообщила, что на ней лежит порча. Потерпевшая согласилась на услуги по снятию порчи. Она отдала золотые украшения на общую сумму более 23 тыс. рублей и две тысячи рублей из кассы. После завершения обряда, подозреваемая скрылась.

Потерпевшая рассказала о случившемся местному жителю, зашедшему в магазин. Тот догнал фигурантку и забрал у нее золото. Деньги с товаром мошенница не вернула. Полицейские задержали подозреваемую, которая на автомобиле ехала в Тюмень. Ей оказалась ранее судимая жительница города Новосибирска.

Фигурантка вину полностью признала. Похищенное возвращено законной владелице. Возбуждено уголовное дело