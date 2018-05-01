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Житель Аромашевского района склонил приятеля к употреблению наркотиков

Происшествия, 16:16 29 мая 2018

sledcom.ru

Мужчину, склонившего знакомого к употреблению наркотиков, осудят в Аромашевском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 32-летний мужчина встретил своего знакомого односельчанина и предложил ему покурить марихуану. На предложение злоумышленника тот согласился.

В этот же день молодого человека задержали сотрудники полиции и доставили с признаками наркотического опьянения для освидетельствования в медицинское учреждение. В дальнейшем полицейские установили злоумышленника, который склонил своего приятеля к потреблению наркотика. Было возбуждено уголовное дело.

Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# Аромашевский район , наркотики

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