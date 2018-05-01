О разнице между видами и жанрами изобразительного искусства расскажут в музее Словцова

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Лекция о разнице между видами и жанрами изобразительного искусства пройдет в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 31 мая в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Лектор - старший научный сотрудник центра учета, хранения и популяризации музейных фондов Людмила Овсянкина проведет краткий экскурс, посвященный таким видам искусства, как скульптура и графика (печатная и оригинальная). Более подробно можно будет узнать о жанрах живописи: историческом, религиозном, античном, бытовом, пейзаже, портрете, натюрморте.

Вторая часть лекции, которую можно назвать "Как смотреть картину", - практическая. Слушатели вместе с лектором пройдут по экспозиции "Шедевры художественной коллекции", в которой представлены произведения русских и западноевропейских художников XVIII - ХХ веков.

Посетители узнают о приемах и выразительных средствах, которыми пользовались мастера разных времен и стилистических направлениях для воплощения художественного замысла.