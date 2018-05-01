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Более шестисот человек зарегистрировались на "Нефорум-2018" в Тюмени

Общество, 17:00 29 мая 2018

фото Нефорум Вконтакте

Более 600 человек из 45 городов уже зарегистрировались на "Нефорум-2018" в Тюмени, который пройдет 11 и 12 июня, сообщают организаторы. 

Участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов России встретятся в Тюмени.

Для блогеров проведут лекции известные медиаспециалисты, в том числе ведущие популярного YouTube-канала "Научпок", паблика MDK, телеграм-канала Mash, основатели компаний Out Digital и продюсерского центра Ploskov Production и другие.

Спикеры научат делать уникальный контент и привлекать внимание миллионов подписчиков, раскрывать сложные научные темы легко и доступно для широкой аудитории, использовать блокчейн в блогосфере и многое другое. С полной программой можно ознакомиться на сайте. 

Одним из экспертов площадки "Instagram-вайнеры: сделай шоу и бизнес" станет выходец из Тюмени, директор Ploskov Production Петр Плосков. С 2013 года компания занимается успешным продвижением топовых артистов, актеров и блогеров. "Нефорум - это интересная площадка для нашего продюсерского центра и его участников: огромная целевая аудитория, интересная программа. К тому же лично мне приятно приехать в Тюмень, ведь я здесь родился", - сказал он. 

фото Нефорум Вконтакте

Также в программе "Нефорума": "Блокчейн в блогосфере: цифра правит?", "Правила SMM: прокачай свой блог", ""Ботаники" в деле: о науке — популярно", "Киберблогинг: играя — зарабатывай", "Блогосфера Урала и Сибири: успешные практики"и другие темы. 

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# блогеры , Тюмень , форум

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