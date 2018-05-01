Дороги от Тюмени до Екатеринбурга и Ханты-Мансийска станут четырехполосными

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Автомобильные трассы Екатеринбург - Тюмень и Тюмень -Тобольск - Ханты-Мансийск станут четырехполосными (ширина полосы 3,5 м) с разделением транспортных потоков.

Как сообщает ФКУ "Уралуправтодор", это позволяет сделать проектирование дорог второй технической категории по новому стандарту СП 34.13330 "Автомобильные дороги".

ФКУ "Уралуправтодор", по словам начальника управления Алексея Борисова, ведет большую работу в части совершенствования сети автомобильных дорог.

"Перед федеральными дорожниками остро стоит вопрос загруженности трасс и сокращения времени в пути, - отметил он. - В числе основных направлений деятельности - проектирование дорог второй технической категории по новому стандарту СП 34.13330 "Автомобильные дороги".

По оценке специалистов подведомственного Росавтодору учреждения, капитальный ремонт участка трассы второй категории с расширением до четырех полос движения обходится в два раза дешевле, чем реконструкция с повышением категории до первой, но с теми же геометрическими параметрами и установкой осевого барьерного ограждения.

"В настоящий момент 81% федеральных трасс, закрепленных за ФКУ "Уралуправтодор", находятся в нормативном состоянии, - подчеркнул Алексей Борисов. – С учетом перехода на новые межремонтные сроки этот высокий показатель мы планируем удерживать за счет устройства тонкослойных покрытий. Два года мы применяем эту технологию на подведомственной сети. Она отлично себя показала в наших климатических условиях, обеспечивая нормативную ровность и коэффициент сцепления".

На данный момент всего в оперативном управлении ФКУ "Уралуправтодор" 2024 км федеральных дорог в Свердловской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Это участки М-5 "Урал", Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган, Р-242 Пермь-Екатеринбург, Р-351 Екатеринбург-Тюмень, Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, Р-254 "Иртыш", Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты- Мансийск.