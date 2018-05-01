В Тюменской области заблокировали доступ к ресурсам с видео зацеперов

фото rkn.gov.ru фото rkn.gov.ru

Доступ к 16 ресурсам с видео зацепинга заблокирован в Тюменской области по заявлениям прокуратуры, сообщает региональная прокуратура.

В ходе мониторинга Интернета выявлены ресурсы, на которых было размещено видео запрещенных способов проезда на поездах. Зацепинг опасен тем, что может стать причиной несчастных случаев на железной дороге.

За проезд на подножках, крышах вагонов или в других, не приспособленных для проезда пассажиров местах, установлена административная ответственность. В связи с этим прокуратура района обратилась в Центральный районный суд Тюмени с заявлениями о признании информации, размещенной на 16 интернет-ресурсах, запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к опасному видео заблокирован.