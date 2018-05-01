В Югре осудят трех вахтовиков за убийство коллеги

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Расследование уголовного дела об убийстве, совершенном группой лиц, завершено в Советском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, в сентябре 2016 года в лесу грибники обнаружили останки человека. По результатам генетической экспертизы было установлено, что останки принадлежат жителю Кондинского района.

Полицейские установили лиц, причастных к убийству. Ими оказались трое жителей Свердловской области, которые в августе 2015 года совместно с потерпевшим работали в составе бригады на территории Северо-Даниловского месторождения. В один из вечеров мужчины совместно распивали спиртное в палатке, где между ними и потерпевшим произошла ссора. Потерпевшему были нанесены множественные ножевые ранения и удары лопатой. После чего обвиняемые захоронили тело в лесу.

Вскоре обвиняемые предстанут перед судом. Им грозит пожизненное лишение свободы.