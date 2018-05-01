В Тюмени обсудили хирургическое лечение гидроцефалии у детей

Фото пресс-службы ФЦН Фото пресс-службы ФЦН

Конференция "Хирургическое лечение гидроцефалии и расстройств ликвоциркуляции у детей" состоялась 28 и 29 мая на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Участники прослушали лекции о передовых наработках в этой области, ознакомились с познавательными видеоматериалами и закрепили знания живой хирургией, сообщили в пресс-службе ФЦН.

Руководителем интерактивного обучающего курса и одним из преподавателей стал профессор, д.м.н., действительный член всемирной академии нейрохирургии, главный врач ФЦН, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Альберт Суфианов.

Также в качестве лекторов выступили такие опытные врачи, как Wilhelm Thomale (профессор, руководитель отдела детской нейрохирургии клиники "Charite", Берлин), Максим Малахов (врач-рентгенолог Отделения лучевой диагностики ФЦН Тюмени) и Юрий Якимов (к.м.н., заведующий Нейрохирургическим отделением №1 ФЦН Тюмени). В качестве приглашенного специалиста выступила сотрудник компании "B.Braun", крупнейшего мирового поставщика в сфере здравоохранения Ирина Галыго.

Для достижения максимального образовательного эффекта конференцию поделили на две части: теоретическую и практическую.

"Мероприятия, подобные этому интерактивному курсу, объединены идеями обмена опытом и продолжения профильного образования без отрыва от клинической практики. Работники медицины, особенно в такой тонкой сфере, как нейрохирургия, должны постоянно совершенствовать свои навыки, в первую очередь, конечно, во благо пациентов, но также и для того, чтобы хоть немного облегчить себе работу, умея использовать самые современные технологии. Именно на это и направлены все обучающие мероприятия на базе нашего Центра", - отметил главный врач ФЦН Альберт Суфианов.

Первый день курса и вторая половина второго дня были полностью посвящены лекционным занятиям и обсуждению пройденного, в рамках которого участники могли пообщаться с экспертами напрямую и задать вопросы. При этом дискуссия охватила все этапы работы с пациентом: от диагностики и определения характера патологии до непосредственно техник лечения.

Участники обсудили патофизиологию и классификацию гидроцефалии, разобрались в особенностях МРТ-диагностики гидроцефалии у детей и взрослых, а также технической помощи при имплантации вентрикулярного катетера, осветили использование эндоскопических техник в лечении гидроцефалии и другие вопросы по теме конференции.

В начале второго дня гостям мероприятия продемонстрировали живую хирургию. По итогам образовательного курса все участники получили сертификат Aesculap Academy и сертификат государственного образца от Сеченовского университета, подтверждающие приобретенные знания.