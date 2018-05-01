Разработки тюменских робототехников решают насущные задачи

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

20 выпускных проектов представили ученики школьных лабораторий по робототехнике и программированию регионального Центра робототехники и автоматизированных систем управления.

Защита проектов юных изобретателей прошла в проектной лаборатории "ПроектЛАБ" в тюменском технопарке. Экспертами выступили директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич и участники конкурса "Лидеры России".

"Для публичной презентации мы выбрали лучшие проекты, которые прежде всего решают насущные задачи. Например, "тревожная кнопка" позволит пожилым маломобильным людям одним нажатием вызвать экстренную помощь, "умный" чайник вскипятит воду до нужной температуры и может быть дистанционно отключен, "умный" ночник автоматически регулирует яркость в зависимости от уровня шума, а настольный терминал для ресторанов и кафе сделает отдых посетителей более комфортным. Ребята нередко брали уже существующие проекты, но реализовали их по-своему, делали проще и дешевле", - рассказал руководитель отдела развития робототехники Айдарбег Ережепов.

Семиклассники Марина Мельникова и Никита Торопов презентовали 3D-сканер. Из готовых деталей изобретатели использовали только камеру и железные основания, остальные элементы печатали на 3D-принтере. По степени детализации устройство уступает профессиональным моделям, но имеет другое преимущество.

"Сборка ручного сканера намного дешевле, чем покупка готового. С помощью нашего прибора можно сканировать небольшие предметы. Модель собирали около пяти дней, много времени ушло на печать деталей", - рассказали школьники.

Как пояснил руководитель проекта, ведущий специалист отдела робототехники Кирилл Шабалин, авторы намерены усовершенствовать проект и представить его на областном чемпионате по робототехнике и программированию.

Несколько месяцев работали над ТВ-приставкой для игры в теннис восьмиклассники Роман Сапрыкин и Кирилл Крысанов. Ардуино-понг развивает реакцию и увлечет игроков любого возраста.

"Создание игр - задача непростая, но интересная, требующая умения программировать. Всему удалось научиться в роболабе. Учебный год здесь был насыщенным, планируем продолжить обучение осенью", - рассказали школьники.

В 2017-2018 учебном году в школьных лабораториях "РобоЛаб" и "АйтиЛаб" занимались более 900 юных изобретателей региона. Защита проектов для них стала своего рода выпускным экзаменом, однако многие школьники не намерены прекращать работу с наступлением летних каникул.

"Некоторые ребята уже сейчас говорят о том, что хотят развивать свои проекты, представлять их на рынок и мы даем возможность приходить и дорабатывать их летом, участвовать в конференциях и конкурсах. Это хорошая возможность получить обратную связь, улучшить проекты", - пояснил Айдарбег Ережепов.

Он сообщил, что многие разработки можно будет увидеть и опробовать осенью 2018 года - авторы планируют участвовать в областном чемпионате по робототехнике и программированию на Кубок губернатора.

Татьяна Ковалева