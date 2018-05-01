В Исетском на Петропавловский храм установили центральный купол

фото администрации Исетского района фото администрации Исетского района

Центральный купол с крестом установили на православный храм в честь cвятых первоверховных апостолов Петра и Павла в деревне Битюки, сообщает администрация Исетского района.

По этому поводу в храме прошла праздничная служба. Воспитанники клуба "Невские" выпустили в небо два десятка голубей.

Напомним, храм построил купец Иван Битюков в 1761-1762 годах. В 2017 году старинному деревянному храму Сибири исполнилось 255 лет. Петропавловский храм Исетского района восстанавливается с 2008 года трудами православной общины и общественного попечительского совета храма на народные пожертвования.