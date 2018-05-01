  • 30 мая 201830.05.2018среда
  • USD62,6420
    EUR72,5269
  • В Тюмени 11..13 С 6 м/с ветер южный

Конкурс молодежных социальных проектов проходит в Тюменской области

Общество, 18:21 30 мая 2018

Социальный проект. Фото организаторов

Сборник лучших молодежных социальных проектов собирают тюменские активисты с помощью конкурса ко Дню молодежи-2018. 

Организаторы призывают молодежь прислать на конкурс описание своего социального проекта. 

"Если вы уверены, что ваш проект достоин того, чтобы быть занесенным в сборник самых лучших социальных проектов, то поскорее высылайте нам о нем информацию по форме", - гласит сообщение. 

Выбирать проекты будет жюри из числа специалистов по работе с молодежью и представителей НКО. Информация принимается по 31 мая. Результаты будут объявлены 2 июня.

Представить свой проект можно по ссылке https://vk.com/topic-166799892_38643829, либо выслав письмо на почту 89048878272@mail.ru. 

Лина Орлова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , конкурс , проект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 30.05.2018В Тюмени обсудили хирургическое лечение гидроцефалии у детей
18:21 30.05.2018Конкурс молодежных социальных проектов проходит в Тюменской области
18:10 30.05.2018Сильный ветер и дождь придут в Тюмень
18:00 30.05.201831 мая - события дня