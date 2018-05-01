Конкурс молодежных социальных проектов проходит в Тюменской области

Социальный проект. Фото организаторов Социальный проект. Фото организаторов

Сборник лучших молодежных социальных проектов собирают тюменские активисты с помощью конкурса ко Дню молодежи-2018.

Организаторы призывают молодежь прислать на конкурс описание своего социального проекта.

"Если вы уверены, что ваш проект достоин того, чтобы быть занесенным в сборник самых лучших социальных проектов, то поскорее высылайте нам о нем информацию по форме", - гласит сообщение.

Выбирать проекты будет жюри из числа специалистов по работе с молодежью и представителей НКО. Информация принимается по 31 мая. Результаты будут объявлены 2 июня.

Представить свой проект можно по ссылке https://vk.com/topic-166799892_38643829, либо выслав письмо на почту 89048878272@mail.ru.

Лина Орлова