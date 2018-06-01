В Тюмени назовут самый спортивный детский сад

фото Тюменский городской многопрофильный центр фото Тюменский городской многопрофильный центр

Финальные испытания участников городской спартакиады "Малыш" среди дошкольных образовательных учреждений пройдут 4 и 5 июня, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Накануне в дошкольных организациях определяли лучших бегунов, прыгунов и метателей мяча.

4 июня в 11 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) команды дошколят примут участие в городском этапе соревнований по легкой атлетике. В программе состязаний бег на 30 м и 300 м, прыжки в длину с места, метание малого мяча на дальность.

5 июня в 11 часов спортивные команды встретятся на "Веселых стартах". В финальной борьбе выяснится, какое дошкольное учреждение в Тюмени самое спортивное.

Ловких и быстрых дошколят наградят медалями. Кроме того, победители и призеры получат сертификаты на часовое посещение батутного парка "SkyMax".