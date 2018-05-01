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Тюменские пожарные провели учения на железнодорожном вокзале

Общество, 17:14 31 мая 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 30 человек эвакуировали пожарные во время учения по ликвидации возгорания в здании железнодорожного вокзала в Тюмени в 10 часов 30 мая, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

По легенде учений, пожар начался в одном из кабинетов вокзала на втором этаже, площадь возгорания составила 20 кв. метров. Условному пожару был присвоен повышенный номер сложности. В тушении условного пожара было задействовано 34 человек личного состава и девять пожарных автомобилей.

"В целом личный состав в условиях, приближенных к реальным, отработал на оценку "удовлетворительно". Все задачи были выполнены в полном объеме. Впереди предстоит разбор учений, где мы конкретно поговорим об определенных действиях, которые помогут улучшить наши результаты", - сказал начальник службы пожаротушения 32 отряда Евгений Шатунов.

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# железнодорожный вокзал , пожарные , Тюмень , учения

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