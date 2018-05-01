Тюменские пожарные провели учения на железнодорожном вокзале
Более 30 человек эвакуировали пожарные во время учения по ликвидации возгорания в здании железнодорожного вокзала в Тюмени в 10 часов 30 мая, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.
По легенде учений, пожар начался в одном из кабинетов вокзала на втором этаже, площадь возгорания составила 20 кв. метров. Условному пожару был присвоен повышенный номер сложности. В тушении условного пожара было задействовано 34 человек личного состава и девять пожарных автомобилей.
"В целом личный состав в условиях, приближенных к реальным, отработал на оценку "удовлетворительно". Все задачи были выполнены в полном объеме. Впереди предстоит разбор учений, где мы конкретно поговорим об определенных действиях, которые помогут улучшить наши результаты", - сказал начальник службы пожаротушения 32 отряда Евгений Шатунов.