Тюменские пожарные провели учения на железнодорожном вокзале

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 30 человек эвакуировали пожарные во время учения по ликвидации возгорания в здании железнодорожного вокзала в Тюмени в 10 часов 30 мая, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

По легенде учений, пожар начался в одном из кабинетов вокзала на втором этаже, площадь возгорания составила 20 кв. метров. Условному пожару был присвоен повышенный номер сложности. В тушении условного пожара было задействовано 34 человек личного состава и девять пожарных автомобилей.

"В целом личный состав в условиях, приближенных к реальным, отработал на оценку "удовлетворительно". Все задачи были выполнены в полном объеме. Впереди предстоит разбор учений, где мы конкретно поговорим об определенных действиях, которые помогут улучшить наши результаты", - сказал начальник службы пожаротушения 32 отряда Евгений Шатунов.