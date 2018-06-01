Житель Ишима угрожал соседке убийством

фото СУ СК РФ по Тюменской области фото СУ СК РФ по Тюменской области

Ранее судимый житель Ишима 1978 г. р. обвиняется в угрозе убийством и применении насилия в отношении представителей власти, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Следствием установлено, что днем 24 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал конфликтовать с соседкой. В ходе ссоры он угрожал женщине убийством и в подтверждение слов бросил в ее сторону столешницу.

Кроме того, обвиняемый полицейскому, прибывшему на место происшествия, нанес удар. При доставлении ишимца в больницу для прохождения медосвидетельствования, он продолжал вести себя агрессивно. Предпринял попытку скрыться от сотрудников полиции через выбитое им окно служебного автомобиля. При попытке правоохранителей усмирить мужчину, ударил ногой по лицу полицейского.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.