Будущие первоклассники Тюменского района получили в подарок портфели

фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района

Сотне будущих первоклассников Тюменского района вручили новые портфели на празднике в Боровском 1 июня, сообщает администрация района.

Праздник для ребят из многодетных, неполных и малообеспеченных семей из 23 муниципалитетов района организовало Тюменское региональное отделение Общероссийского общественного фонда "Российский детский фонд" и меценаты.

По словам заместителя председателя регионального отделения фонда Галины Сушинских, благотворительная акция "Портфель первокласснику" проходит по всей Тюменской области ежегодно в преддверии нового учебного года.

"Обычно мы вручаем портфели у себя в фонде, но для Тюменского района сделали исключение, приехали в поселок Боровский сами. Портфели получат дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети-сироты. Мы думаем, что такой подарок поможет снизить социальную напряженность в семье и упростит задачу собрать ребенка в школу", - сказала она.