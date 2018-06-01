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Будущие первоклассники Тюменского района получили в подарок портфели

Общество, 17:00 01 июня 2018

фото администрации Тюменского района

Сотне будущих первоклассников Тюменского района вручили новые портфели на празднике в Боровском 1 июня, сообщает администрация района.

Праздник для ребят из многодетных, неполных и малообеспеченных семей из 23 муниципалитетов района организовало Тюменское региональное отделение Общероссийского общественного фонда "Российский детский фонд" и меценаты.

По словам заместителя председателя регионального отделения фонда Галины Сушинских, благотворительная акция "Портфель первокласснику" проходит по всей Тюменской области ежегодно в преддверии нового учебного года.

"Обычно мы вручаем портфели у себя в фонде, но для Тюменского района сделали исключение, приехали в поселок Боровский сами. Портфели получат дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети-сироты. Мы думаем, что такой подарок поможет снизить социальную напряженность в семье и упростит задачу собрать ребенка в школу", - сказала она.

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# первоклассник , портфель , Тюменский район

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