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Предприятия Тюмени и Тобольска стали победителями Всероссийского конкурса "Торговля России"

Экономика, 18:49 01 июня 2018

фото minpromtorg.gov.ru

Рынок "Михайловский" Тюмени признан победителем в номинации "Лучший розничный рынок", а бутик цветов и подарков "Презент" из Тобольска одержал победу в номинации "Лучший несетевой магазин" по итогам первого Всероссийского конкурса "Торговля России", сообщают организаторы конкурса.

Отбор участников конкурса проводился по семи номинациям, в числе которых: "Лучший торговый город"; "Лучшая торговая улица"; "Лучший нестационарный торговый объект"; "Лучшая ярмарка"; "Лучший розничный рынок"; "Лучший мобильный торговый объект" и "Лучший несетевой магазин".

По итогам рассмотрения 624 заявок, поступивших в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, определены победители конкурса "Торговля России".

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Торговля России" пройдет в Москве в рамках форума "Неделя российского ритейла" 6 июня.

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# конкурс , магазин , Министерство промышленности , рынок , Тобольск , Тюмень

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