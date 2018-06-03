Сергей Корепанов принял участие в предварительном голосовании "Единой России"

Фото пресс-службы ТРО "Единая Россия" Фото пресс-службы ТРО "Единая Россия"

Одним из первых в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по выборам в Тюменскую городскую думу принял участие спикер регионального законодательного собрания Сергей Корепанов.

"Проведение предварительного голосования позволяет избирателю познакомиться с большим количеством потенциальных кандидатов в депутаты гордумы, в Тюмени это 129 человек. Благодаря предварительному голосованию выбор, который сделают тюменцы 9 сентября, будет более осознанным", - уверен Сергей Корепанов.

Председатель Тюменской областной Думы добавил, что по итогам голосования "Единая Россия" сформирует списки кандидатов в депутаты с учетом мнения населения. Ни одна другая партия не проводит такой процедуры. Потенциальным кандидатам в депутаты участие в праймериз дает возможность повысить свою узнаваемость, сформировать предвыборную программу, прислушаться к мнению горожан.

"В этом году среди участников предварительного голосования много молодежи, около 50 процентов - это люди до 35 лет. Даже если они не одержат победу сейчас, полученный опыт будет им очень полезен, они пройдут хорошую школу. Молодость – это недостаток, который быстро проходит. Мы можем видеть, что ответственные посты занимают совсем молодые люди. Так, президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, которому 30 лет. Молодежь нужно выдвигать, я в этом уверен", - заявил Сергей Корепанов.

Голосование началось в 8 часов и продлится до 20 часов на 52 счетных участках. Явка на 10 часов составила 8 тыс. 259 человек, это 1,6% от числа избирателей, которых в Тюмени 518 тыс. 771 человек. Отметим, что 1 июня завершилось электронное предварительное голосование "Единой России" по выборам в Тюменскую городскую думу. В режиме онлайн на сайте epg.er.ru проголосовали 5 тыс. 847 человек.

Напомним, тот, кто победит в предварительном голосовании, будет участвовать по данному округу в избирательной кампании в Тюменскую городскую думу от "Единой России". В едином списке заявлены 69 человек. Стоит учесть, что голосование – рейтинговое. Тюменцы смогут поставить галочку напротив нескольких фамилий, затем будет составлен рейтинг, и первые 20 человек по решению местного и регионального политсовета будут включены в список для участия в избирательной кампании.

Соб. инф.