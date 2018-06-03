Депутат Госдумы РФ Эрнест Валеев проголосовал на праймериз "Единой России"

Фото пресс-службы ТРО "Единая Россия" Фото пресс-службы ТРО "Единая Россия"

Депутаты представительных и законодательных органов власти должны представлять интересы всех групп населения. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Эрнест Валеев, принявший участие в предварительном голосовании "Единой России" по выборам депутатов Тюменской городской думы.

"Выбор был несложным, потому что всех кандидатов знаю. "Единая Россия" участвует в предварительном голосовании уже давно и наработала хороший опыт. Ведь главная цель – выбрать тех, кто пользуется поддержкой у населения и приобрел известность независимо от возраста. Радуюсь, что в списках много молодых людей, которые проявляют хорошую социальную активность. Не случайно мы обращаем сегодня особое внимание на работу государства с молодежью. Это люди, которые завтра будут управлять областью, городом, районом, страной. За ними будущее", - подчеркнул Эрнест Валеев.

Парламентарий убежден, что те, кто придет в законодательное собрание или местное самоуправление, должны пользоваться социальной поддержкой и представлять интересы всех групп населения. Только тогда органы власти будут работать эффективно и выполнять свои полномочия.

"Считаю, что практика предварительного голосования себя оправдывает", - подытожил Эрнест Валеев.

Предварительное голосование началось в 8 часов и продлится до 20 часов на 52 счетных участках. Явка на 15 часов составила 37 тыс. 610 человек, это 7,25% от числа избирателей, а их в Тюмени 518 тыс. 771 человек. Отметим, что 1 июня завершилось электронное предварительное голосование "Единой России". В режиме онлайн через сайт epg.er.ru проголосовали 5 тыс. 847 тюменцев, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".

Напомним, выборы депутатов Тюменской городской думы состоятся в единый день голосования 9 сентября.

Соб. инф.